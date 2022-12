Rieti, fiamme in una casa: paura per cinque persone

08 dicembre 2022 a

a

a

Nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre la squadra dei vigli del fuoco del distaccamento di Posta è intervenuta nel territorio del Comune di Leonessa a seguito dell’incendio del sottotetto di una abitazione occupata da una famiglia di cinque persone. Le fiamme, che si sono originate dalla canna fumaria, si sono estese interessando il sottotetto per poi coinvolgere rapidamente una notevole quantità di materiali combustibili di vario genere che vi erano depositati. Giunti prontamente sul posto i vigili del fuoco - dopo aver provveduto all’evacuazione dell’immobile accertandosi che non vi fossero soggetti rimasti in contingenze di pericolo - hanno proceduto al contenimento e all’abbattimento delle fiamme con l’ausilio di autorespiratori evitando così il rischio di un’ulteriore estensione delle fiamme. Successivamente – dopo le operazioni conclusive di bonifica - sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza previste. L’immobile, allo stato attuale, risulta non agibile. Presente sul posto anche personale dell’Arma dei carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.