Rieti, stagione sciistica al Terminillo: oggi incontro decisivo

La stagione sciistica e turistica invernale è partita ufficialmente l’8 dicembre, neve permettendo ovviamente. Ma per questa data gli impianti devono essere in funzione. Nella vicina Abruzzo è tutto pronto, mentre nel Terminillo ombreggia un silenzio assordante. Con il passare delle ore non sono pochi gli addetti ai lavori, che vedono sfumare via la stagione invernale. Intanto, proprio venerdì 9 dicembre in Comune è previsto un incontro con l'Asm per capire se ci saranno le condizioni per prendere in gestione gli impianti. “I tecnici – ha commentato il presidente Vincenzo Regnini – sono a lavoro per capire in maniera dettagliata gli impegni economici da portare avanti per la gestione e la manutenzione degli impianti”. Sarà un incontro decisivo, dove inevitabilmente dovranno uscire delle riposte. Anche perché, data la posizione geografica del Terminillo, con temperature non sempre sotto lo zero, non è certamente pensabile di far partire la stagione a fine febbraio. Sulle piste regna lo sconforto, dove tutti già da settembre si aspettavano delle risposte positive. “Ad oggi non sappiamo ancora nulla – ha dichiarato il direttore della scuola Ski, Simone Munalli – temiamo seriamente per tutta la stagione. In tutto abbiamo 40 maestri di sci e molti di loro sono già andati via a lavorare, in altre postazioni sciistiche del centro Italia e non solo. Del resto non possono rimanere senza lavoro, con le braccia incrociate ad aspettare. La manutenzione degli impianti non è un gioco, richiede tempo e professionalità”. Il sistema turistico invernale è il pilastro dell’economia di tanti territori, non da meno la Montagna dei Romani, se solo ci fossero le potenzialità per farla ripartire. “Storicamente e abitualmente l’8 dicembre – ha sottolineato dall’opposizione Carlo Ubertini, candidato sindaco alle passate elezioni – parte la stagione sciistica con i vari sport invernali. Ad oggi con sconforto rimane ancora tutto fermo sul Terminillo. Forse le virtù salvifiche del tanto atteso progetto TSM2-Terminillo Stazione Montana hanno fatto dimenticare – ha concluso Ubertini - agli Amministratori di Rieti gli aspetti gestionali a breve termine, con il concreto rischio di interrompere le attività invernali 2022 al Terminillo, cosa che costituirebbe un de profundis per la nostra montagna”. Dopo oltre due anni di pandemia, il comparto turistico del Terminillo si aspetta entusiasmo e voglia di ricominciare. Rimanere fermi sarebbe una sconfitta enorme. Intanto, in queste ore il nuovo Ministro del Turismo Daniela Santanché ha promesso stanziamenti per 200milioni di euro in 5 anni nella legge di bilancio per la manutenzione degli impianti di risalita. Oltre a risorse per i Comuni a vocazione turistica.





