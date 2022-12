Rieti, concessioni autostrade A24 e A25: il Tar prende tempo

Francesca Sammarco 09 dicembre 2022 a

a

a

A24 e A25: il Tar del Lazio prende tempo. Il giudizio di merito atteso il 7 dicembre sul ricorso presentato da Strada dei Parchi contro la revoca anticipata della concessione e in danno dell’azienda del gruppo Toto, può attendere. La concessione, ottenuta con gara europea, è stata revocata anticipatamente con decreto del Governo del 7 luglio: dal 1 agosto Anas gestisce le due arterie autostradali. Strada dei Parchi ha presentato ricorso, respingendo le accuse di mancata manutenzione e sicurezza delle autostrade e secondo i legali, che in aula hanno dato battaglia, il Decreto dei CdM è incostituzionale, in quanto basato su un provvedimento direttoriale del Ministero sull’accusa di inadempienze. Inoltre, in riferimento al Ponte Morandi di Genova, i legali denunciano che la direzione del Mit e il Governo, hanno usato “due pesi e due misure, per l’accordo trovato con i Benetton e una liquidazione miliardaria”. Il vice presidente di Sdp, Mauro Fabris, ha annunciato che si rivolgerà anche alla Corte di giustizia europea. I giudici amministrativi si erano espressi già due volte rimettendo in corsa SdP (per il rischio di default del gruppo Toto con 1700 dipendenti di cui 800 in SdP e l’8% del Pil abruzzese, un cantiere logistico a Spedino di Borgorose), ma il pronunciamento è stato ribaltato in entrambi i casi dal Consiglio di Stato. Tra qualche settimana il Tar potrebbe confermare Anas, rimettere in gioco Sdp, oppure inviare la pratica alla Suprema Corte, proprio per l’istanza di incostituzionalità. Da anni SdP ha un contenzioso con il Ministero e il Piano Economico Finanziario era fermo al 2013, innestando un muro contro muro, aumento dei pedaggi (fermi al dicembre 2017 dopo la protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo e decisione della stessa SdP). Nella proposta del Pef sono previsti investimenti per la messa in sicurezza antisismica (4,2 miliardi di cui 2,2 a carico dello Stato e 2 della concessionaria privata) e consistenti aumenti dei pedaggi. Il Codacons sottolinea di essere intervenuto “a tutela degli interessi degli utenti, gravemente pregiudicati dalle condizioni di cattiva manutenzione di tali autostrade, che può costituire fonte di pericolo per la stessa sicurezza degli utenti". II Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il “caro-pedaggi”, ricevuti dal Ministro Matteo Salvini il 6 dicembre, on i vertici Anas e i dirigenti, hanno espresso cauta soddisfazione in seguito alla volontà di dare una soluzione definitiva, con l’impegno di tracciare un percorso condiviso, un tavolo istituzionale, un prossimo incontro a metà gennaio, il blocco degli aumenti per tutto il 2023 e l’ipotesi di una riduzione da studiare con Anas. Sulla gestione i sindaci non entrano nel merito: “l’importante è che vengano mantenute le promesse e gli impegni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.