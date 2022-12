Rieti, si accende il Natale in centro storico

08 dicembre 2022 a

a

a

Alle 18 in punto di giovedì 8 dicembre il centro storico di Rieti si è acceso. Le luminarie in piazza del Comune e l’albero donato da Rotary hanno preso vita davanti a tanti i reatini che hanno partecipato al vero primo giorno di festa. Un cielo di stelle a led ha illuminato piazza del Comune, con un arco luminoso chiamato “zona selfie” e poi l’albero al centro della piazza, che si completa con le luci in via Roma, via Garibaldi e via Cintia oltre a quelle classiche sul fiume Velino al Ponte Romano. Via Roma al centro delle attenzioni con il taglio del nastro dei temporary shop, negozi a tema natalizio al posto delle attività sfitte nella centralissima via. Artigianato e golosità tipiche, per un mercatino diffuso tra i negozi. Il tutto corredato da musica a tema natalizio e spettacoli per allietare il momento più bello per grandi e piccini. Insomma un fiume di luci e di spensieratezza che ha fatto da apertura alle festività natalizie 2022.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.