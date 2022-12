Rieti, l'Atletica Sport e Terapia in visita al Vaticano

08 dicembre 2022 a

a

a

L’Atletica Sport Terapia Rieti, nell’ambito della promozione di un programma di integrazione a largo raggio dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, ha partecipato, con una delegazione di circa 30 persone, all’Udienza Papale di mercoledì 7 dicembre presso la Sala Nervi della Città del Vaticano. Gli atleti e le loro famiglie, accompagnati da don Davino Diocesi di Rieti, che ha fatto loro da guida, hanno visitato la Basilica di San Pietro, il colonnato ove è in preparazione la grande mostra 100 Presepi e, successivamente, la Scala Santa presso la Basilica di San Giovanni. “È stata una splendida giornata assolutamente da replicare – afferma la vice presidente Anna Carla Purificati — dando modo ai ragazzi di vivere esperienze stimolanti sempre nuove e diverse, anche al di fuori del loro normale ambiente di vita. In tale ottica si sono anche promossi i tirocini gratuiti che vedono la presenza di 3 ragazzi con disabilità presso il punto vendita di Tigotà a Rieti, nel periodo natalizio, per il confezionamento dei pacchi regalo, in integrazione con il personale del negozio”.

