Rieti, Ninetto Davoli ricorda il maestro Pasolini

Francesca Sammarco 08 dicembre 2022 a

a

a

Due giorni ricordando Pier Paolo Pasolini: l’uomo, lo scrittore, il regista, l’amico, nel centenario dalla nascita. Un progetto del Comune di Rieti e biblioteca Paroniana, finanziato dalla Regione Lazio, con letture dei suoi ‘scritti corsari’ sapientemente scelti e letti da Brian e Mario del gruppo teatrale Jobel, la proiezione di un estratto del prezioso docufilm di Enzo De Camillis “Io so..:”. E’ un’emozione rivedere e riascoltare lui, insieme a Enzo Biagi, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Maurizio Ponzi, il quartiere oggi quasi residenziale di Donna Olimpia (60 anni fa una borgata di periferia), Leo Gullotta che legge la famosa lettera scritta al Corriere della Sera dopo le stragi di Brescia, di Milano, l’Italicus “io so…ma non ho le prove”. Il secondo giorno la proiezione integrale di Uccellacci e Uccellini, alla presenza di Ninetto Davoli, che è rimasto lui, Ninetto, un fiume in piena che racconta il suo incontro con Pasolini, con Totò. Non finiremmo mai di ascoltarlo, con Pier Paolo che sembra essere ancora qui con noi, a metterci in guardia contro il consumismo che stava arrivando, l’appiattimento della società, la televisione spazzatura, una classe politica che non sapeva guardare ai più deboli: “Già cinquanta anni fa mi diceva: se ti affacci al balcone e osservi le persone, non le distingui più, sono tutte uguali, tutte omologate. E poi con Salò ci ha messo davanti tutto lo schifo e la delusione che provava”. Lui che sceglieva i volti dei più deboli e li mostrava senza veli, lui che raccontava gli emarginati perché avessero voce, noi che non lo abbiamo ascoltato. Un’occasione per presentare ai giovani un grande intellettuale, una persona dolce, non facile da raccontare in poco tempo: grazie di averci dato un’occasione per riascoltarlo e provare a raccogliere la sua eredità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.