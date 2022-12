Rieti, ricorso al Tar contro il decreto di nomina del presidente del parco Monti Lucretili

Paolo Giomi 08 dicembre 2022 a

Ha avuto l’effetto di un vero e proprio terremoto, non solo giudiziario ma anche politico-istituzionale, l’inchiesta della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio che, su input della Procura della Repubblica di Tivoli, ha smascherato un vero e proprio “sistema” di dipendenti che sistematicamente, anziché recarsi sul posto di lavoro, certificavano entrate in ufficio, e successivamente uscite, per poi svolgere mansioni e attività che nulla avevano a che fare con i doveri professionali. Per nove dipendenti dell’ente parco Monti Lucretili, con sede a Palombara Sabina, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora, mentre altri 21 impiegati del Parco sono indagati a piede libero.

E non è escluso che l’indagine della procura tiburtina possa allargarsi ancora, per fare luce su quella che potrebbe essere una pratica circoscritta ai 30 dipendenti indagati, o per valutare se il sistema dei furbetti del cartellino sia ben più esteso dentro la pianta organica dell’area naturale della Regione Lazio. E proprio la stessa Regione Lazio, in quanto parte lesa – l’ipotesi di reato per gli indagati è proprio truffa ai danni della Regione – potrebbe valutare l’ipotesi di costituirsi parte civile in caso di un eventuale procedimento. Senza contare che è più che probabile una imminente messa in discussione dell’intero vertice dell’ente, gran parte del quale, però, è stato rinnovato pochi giorni fa, e non ha pertanto alcun collegamento con i fatti, avvenuti per la maggior parte del 2021.

Ma c’è un altro risvolto sulla nomina del nuovo presidente del parco dei Monti Lucretili (Carlo Pietrosanto), avvenuta lo scorso 25 ottobre con decreto di nomina firmato dal Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: secondo quanto appreso, infatti, l’atto di nomina è finito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per via di un ricorso presentato pochi giorni fa dal sindaco di Palombara Sabina, da poco eletto deputato nelle file di Fratelli d’Italia, Alessandro Palombi, che ha impugnato la nomina in quanto avvenuta dopo che il Presidente Zingaretti è stato eletto anche lui in Parlamento. La tesi sostenuta dal sindaco di Palombara, ed appoggiata dalla sua giunta comunale, è che secondo l’articolo 122, comma 2, della Costituzione, “nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento”. Il che, per i ricorrenti, renderebbe illegittimo l’atto di nomina.



