Rieti, per il dopo Legnini spunta il nome di Pirozzi

Luca Feliziani 08 dicembre 2022 a

a

a

Lo “scarpone” di Sergio Pirozzi ha camminato tanto in questi anni. Partito dalle macerie di Amatrice e arrivato a Roma poi in Europa, dove l’ex sindaco e quasi ex consigliere regionale ha avuto contatti con i maggiori leader europei, tra i quali Angela Merkel e Carlo d’Inghilterra. Ma anche un bagaglio di conoscenze maturate sul campo (sua la legge regionale presentata nel 2018 su prevenzione e rischio sismico) che lo portano naturalmente ad essere uno dei candidati alla possibile ma non scontata sostituzione di Giovanni Legnini come commissario straordinario alla ricostruzione, il cui mandato scade fra qualche giorno. Lui, Pirozzi, non si tira centro indietro. “Sono pronto, sarei onorato di servire il mio paese, il governo e il partito (Lega ndr) in un ruolo che negli ultimi anni ha avuto una straordinaria rilevanza. Sarebbe importante, vista la mia esperienza, soprattutto per quei comuni distrutti dal sisma”.

Ieri per Pirozzi è arrivato anche il battesimo in Europa dove il consigliere regionale, insieme al presidente dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, ha presentato a Bruxelles il piano di prevenzione sismico europeo.

“Quella di oggi (ieri) è stata una giornata importante - ha detto Pirozzi -. Gran parte dell’Europa è una potenziale Amatrice. Intervenire in tempo non è solo doveroso ma anche giusto, perché la nostra tragedia non sia di altri. Il rischio sismico riguarda 80 milioni di europei. Mi auguro che il parlamento europeo faccia suo questo piano, perché la sicurezza sismica non ha colori né bandiere” ha concluso il responsabile nazionale del dipartimento eventi emergenziali e protezione civile Lega. “Bisogna esportare la sensibilità e la consapevolezza che il rischio sismico non riguarda solo noi - ha precisato il professor Doglioni -. In Europa ci sono paesi come Portogallo e Grecia dove il rischio sismico è molto alto. Serve la prevenzione, non solo di vite umane ma anche degli edifici. Ricostruzione ad Amatrice? Bisogna accelerare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.