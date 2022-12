Rieti, il polo scolastico di Passo Corese avrà un nuovo edificio all'avanguardia

07 dicembre 2022 a

Presentato martedì 6 dicembre alla presenza del sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo, degli assessori, dei dirigenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti il progetto per un nuovo edificio al polo didattico di Passo Corese. “Si tratta del secondo intervento con fondi del Pnrr dopo la palestra del Costaggini” lo ha annunciato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. "L'edificio, i cui lavori sono già a bando e in scadenza con assegnazione a breve, sarà all’avanguardia – sia estetica che nella sicurezza e nell’autonomia energetica – e a servizio di un polo che cresce tanto e in fretta in numeri e sul quale l’attenzione della Provincia di Rieti deve continuare a essere importante” conclude Calisse. "Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver ottenuto un così importante finanziamento che rappresenta la crescita del nostro polo didattico - ha detto il sindaco Cuneo -. Condividere la progettazione con il mondo della scuola ritengo sia fondamentale e sarà impegno dell amministrazione comunale fare da raccordo con la provincia per migliorare la proposta didattica e la sicurezza dell'area.

