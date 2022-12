Rieti, albero cade sulla strada provinciale Farense. Disagi alla circolazione

pa. gio. 06 dicembre 2022 a

Un albero taglia a metà, metaforicamente parlando, il Comune di Fara in Sabina. Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 dicembre,una grossa quercia situata sul ciglio stradale della provinciale Farense, in prossimità del bivio con la Strada degli Inglesi, ha mandato in tilt la viabilità da e verso la parte alta del Comune, che vedono nella Farense il principale collegamento con Passo Corese e tutti i servizi principali, dalla ferrovia al vicino casello autostradale di Fiano Romano.

L’albero, una quercia di grandi dimensioni, è franato sulla strada, invadendo entrambe le carreggiate, e costringendo vigili del fuoco e polizia locale a deviare per ore il traffico su percorsi alternativi. Che in quella parte di territorio sono a dir poco accidentati. Basti pensare che la maggior parte del traffico è defluito verso una mulattiera che da località Grotte di Torri si ricollega alla strada degli inglesi all’altezza della frazione di Baccelli. Una strada piena di buche, dossi e ostacoli, che ha reso la sua percorrenza un autentico calvario. In serata la situazione non era ancora stata ripristinata.

