Palombara Sabina, scoperti 30 furbetti del cartellino. Invece di lavorare facevano shopping

Timbravano il cartellino “in entrata” del posto di lavoro, ma a lavoro non andavano mai. O quasi. Durante il turno si recavano dal parrucchiere, o a fare shopping; qualcuno tornava direttamente a casa, per recarsi di nuovo in ufficio al momento di registrare la timbratura “in uscita” e chiudere così la giornata in bellezza. Era una prassi più che consolidata quella posta in essere da 30 dipendenti del Parco Naturale dei Monti Lucretili, una delle tante aree naturali protette alle dirette dipendenze della Regione Lazio dove ieri mattina l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, sulla richiesta della Procura della cittadina tiburtina, ha avuto l’effetto di un autentico terremoto. Per 9 di loro il gip ha disposto la misura cautelare di divieto di dimora, mentre per gli altri 21 indagati, pure in presenza degli estremi di reato, i fatti non sono apparsi talmente gravi da richiedere la medesima misura cautelare. Le indagini, condotte dagli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma, hanno potuto accertare come, dalla seconda metà del 2021 ad oggi, i dipendenti finiti sotto inchiesta hanno posto in essere sistematici allontanamenti dal luogo di lavoro per svolgere mansioni che nulla hanno a che vedere con quelle previste dalle rispettive qualifiche.

Allontanamenti che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno causato una “grave sottrazione di attività lavorativa all’ente pubblico, riflettendosi sui tanti dipendenti che, invece, svolgevano puntualmente il proprio lavoro”. Nel corso degli accertamenti le telecamere apposte nei pressi dell’ingresso e degli apparecchi “marcatempo” della sede del Parco Regionale dei Monti Lucretili, situata a Palombara Sabina, unitamente ai pedinamenti degli agenti della Guardia di Finanza, hanno potuto documentare come i dipendenti oggetto dell’indagine si recavano a timbrare l’entrata in ufficio, per poi allontanarsi dal posto di lavoro e recarsi, per esempio, dal parrucchiere o a fare shopping. In alcuni casi gli indagati tornavano direttamente a casa, per ripresentarsi davanti la porta dell’ufficio al momento di registrare la timbratura “in uscita”.

Condotte che, in alcuni casi, sono state portate avanti per giorni e giorni: uno dei dipendenti finiti sotto la lente della magistratura, ad esempio, ha fatto registrare 41 allontanamenti ingiustificati dal luogo di lavoro, per complessive 195 ore. Secondo gli inquirenti “l'attività d’indagine ha permesso di ricostruire il fenomeno, che risulta allarmante, perché non solo rappresenta una frode del soggetto pubblico ma incide sulla quantità e qualità dei servizi offerti in quanto quei servizi sono stati inficiati dall’assenza, di fatto, dei soggetti che avrebbero dovuto materialmente erogarli o che avrebbero dovuto garantirne la regolare e puntuale erogazione. Gli indagati, sempre secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini portate avanti dalla Procura di Tivoli, anziché rispettare gli impegni lavorativi assunti, con meccanismi ben collaudati, hanno attestato la loro presenza fittizia sul posto di lavoro nel mentre si trovavano in tutt'altro luogo”.

Insomma un bl guaio che potrebbe portare anche alla risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’ente Parco regionale Monti Lucretili.

