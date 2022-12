Rieti, trovata una vite nella lasagna degli alunni. Sospeso servizio mensa scolastica a Monterotondo

Matteo Torrioli 07 dicembre 2022 a

Una vite trovata dentro una lasagna, durante il pranzo di bambini di quarta elementare. Un fatto, avvenuto presso la Scuola di Viale Bruno Buozzi, che, in un attimo, ha rievocato l’incubo vissuto un anno fa, nella seconda parte dell’anno scolastico 2020/2021. Per l seconda volta nel giro di pochi mesi, il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, è stato costretto a sospendere il servizio di refezione scolastica in tutte le scuole del territorio. Il ritrovamento del corpo metallico, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monterotondo, è stato rinvenuto nella giornata di lunedì. Poco dopo, il primo cittadino si è confrontato con i suoi decidendo, nel pomeriggio, di sospendere il servizio.

“A distanza di oltre un anno dagli ultimi incresciosi e criminali episodi, si è verificato un nuovo caso di rinvenimento di un oggetto metallico in un pasto servito dal servizio di mensa scolastica, che era ripartito con molta soddisfazione già dal mese di ottobre raggiungendo oltre 1.700 iscritti, grazie al lavoro dell’Assessorato alla Scuola – ha spiegato Varone - la scuola ha prontamente avvisato l’ufficio Politiche Educative del Comune, la società concessionaria del servizio e sporto denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri. Davanti a quest’ennesimo grave episodio, l’Amministrazione comunale ritiene però doverosa l’adozione dell’estrema misura che è quella della sospensione del servizio mensa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con effetto immediato, fino a nuova comunicazione”.

Una decisione che non è stata presa a cuor leggero visto che, ovviamente, non è stata ben accolta da molte famiglie. Di mezzo, però, c’è la salute dei bambini e, in attesa di una svolta su un caso aperto ormai da mesi, la situazione dovrebbe rimanere così ancora per qualche tempo. “Sarà garantita la possibilità di consumare il pasto domestico, in accordo con i dirigenti scolastici di tutte le nostre scuole – ha sottolineato Varone - siamo consapevoli dei disagi che questa scelta arrecherà alle famiglie, ma la riteniamo la più giusta per tutelare i bambini e il mondo della scuola che è nuovamente parte lesa in questa vicenda. Continueremo attivamente, per quelle che saranno le nostre competenze, a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei responsabili degli atti criminosi, nei confronti dei quali agiremo, insieme alla Scuola, in tutte le sedi”.

