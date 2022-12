Rieti, i carabinieri di Cottanello incontrano la popolazione: "Attenti a truffe e furti"

06 dicembre 2022 a

La campagna informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti in favore degli anziani e delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione, prosegue anche nel periodo invernale. Presso il “Salone polifunzionale” del Comune di Cottenello, il comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Capo Giuseppe D’Auria, alla presenza del sindaco Roberto Angeletti, ha illustrato ai cittadini le più comuni tecniche utilizzate da truffatori e ladri suggerendo alcuni semplici accorgimenti per prevenirle.

Per scongiurare i raggiri è necessario non aprire mai la porta agli sconosciuti e comunque mai consegnare denaro (in contante ovvero in altre forme), né altri valori a chicchessia. I carabinieri invitano i cittadini a: diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti che si presentano alla porta, anche se preavvisati; chiamare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112; memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori (abbigliamento, tratti somatici, tatuaggi, accessori indossati, automezzi e relative targhe, ecc.).

L’incontro ha suscitato particolare interesse tra gli intervenuti che hanno ringraziato i militari e, interagendo con loro, hanno formulato numerose domande. Al riguardo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, ha diffuso tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia un pratico volantino contenente consigli e suggerimenti. Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.

