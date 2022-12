Rieti, Di Venanzio (Unindustria): "Albero di Natale a Cittareale segno di vicinanza e solidarietà"

06 dicembre 2022 a

Natale all’insegna della solidarietà quella che si rinnova a Cittareale, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto del 2016, concretizzata, come da tradizione da Unindustria Rieti. “Anche quest’anno Unindustria dona l'albero di Natale al comune di Cittareale come segno concreto di vicinanza al territorio - sottolinea Alessandro Di Venanzio, presidente di Unindustria Rieti -.

Si tratta di una tradizione che si rinnova dal 2016 e vuole essere un simbolo di speranza e di sostegno alla comunità locale, che in questi anni ha saputo reagire al dramma del terremoto, merito anche della tempra della sua popolazione e di una guida sicura come quella del sindaco Francesco Nelli, sempre in prima fila a difesa del territorio e di chi lo abita. Il nostro auspicio è che la ricostruzione conosca una accelerazione sempre più marcata, soprattutto attraverso l'eliminazione degli ostacoli burocratici che a volte impediscono la realizzazione delle opere” conclude Di Venanzio.

