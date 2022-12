Rieti, gestione impianti sportivi: Vassallo chiede spiegazioni

Monica Puliti 06 dicembre 2022 a

L’assegnazione e gestione degli impianti sportivi comunali dalla A alla Z. Il consigliere comunale Maurizio Vassallo ha presentato un’interrogazione al sindaco Daniele Sinibaldi, al presidente del consiglio comunale, Claudio Valentini, e all’assessore a Sport e Turismo, Chiara Mestichelli, per conoscere una serie di aspetti relativi alla conduzione delle strutture sportive da parte del Comune. Primo fra tutti, “se vi sia in previsione un nuovo regolamento per l’assegnazione degli impianti sportivi, da rinnovarsi anche in ragione dei mutati scenari economico sociali” e se ci sia l’intenzione di rivedere “nel rispetto dei rapporti in essere, le assegnazione anche in ragione dei miglioramenti che, attraverso i fondi del Pnrr, saranno apportati agli impianti, con evidente esborso di risorse pubbliche e con necessità di aumentarne la fruibilità da parte di tutte le associazioni sportive, diminuendo i casi di esclusività”. Sempre riguardo l’assegnazione, Vassallo chiede di sapere se il Comune “abbia rispettato il principio di legittima turnazione” e “se nei processi di assegnazione vi siano rinnovi taciti” così come “se con riferimento alle strutture polivalenti di più ampia dimensione” ci sia l’intenzione di renderle accessibili anche ad altre società: esempio, il pistino del Guidobaldi rinnovato e riscaldato ad uso non solo dell’atletica ma anche di altre specialità che necessitino di richiami di preparazione fisica o che lo vogliano utilizzare per eventi sportivi connessi come dimostrazioni, saggi, eventi di natura tecnica e altro. Nell’interrogazione c’è spazio pure per i bambini volendo sapere Vassallo se ci sia l’intenzione di disciplinare con un regolamento e/o bando l’utilizzo delle strutture sportive polivalenti per attività accessorie e collaterali, per esempio i campi estivi, favorendo la gestione di tali attività da parte di strutture referenziate, anche a salvaguardia della sicurezza dei bambini, e, legato a questo aspetto, “se è vero che all’interno di strutture comunali vengono praticati centri estivi da associazioni e società che non hanno idonei requisiti e che utilizzano personale privo dei titoli necessari”. E anche se “rientra nel rispetto dei rapporti già in essere con soggetti gestori di società sportive assegnatarie lo svolgimento verificato e comprovato di attività che nulla hanno a che vedere con la pratica sportiva: feste di compleanno con cucina in loco, conviviali con barbecue, somministrazione di alimenti e bevande, circolo carte per anziani eccetera”. Attenzione poi alle tariffe di conduzione degli impianti e alla loro determinazione perché “risulterebbe che in certi casi l’accesso, anche esclusivo, a impianti sportivi da parte di società assegnatarie avvenga a costi irrisori e in altri, per strutture decisamente minori, il tariffario appaia sproporzionato, anche in ragione del numero effettivo di praticanti”. Infine se il Comune effettui controlli dove risulta previsto a carico del conduttore l’effettuazione di specifici miglioramenti degli impianti e, in caso contrario, se siano stati presi provvedimenti adeguati, fino alla revoca.

