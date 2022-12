Rieti, per le Regionali la Lega candida Sara Principessa

06 dicembre 2022 a

Per la Lega scende in campo il ticket Calisse-Principessa. Dopo la candidatura del presidente della Provincia, per le Regionali il partito di Salvini ha scelto anche l’avvocato e consigliere comunale Sara Principessa.

“Un benvenuta, o meglio un ben tornata a casa, a Sara Principessa. Avvocato, da sempre attiva a Rieti, in Lega dal 2017, salvo una breve esperienza in una lista civica, oggi torna a mettere la sua esperienza a servizio del territorio reatino e del Lazio aderendo nuovamente al nostro progetto politico, e pronta a misurarsi alle prossime elezioni regionali”. Lo ha dichiara il senatore e coordinatore regionale del Lazio per la Lega, Claudio Durigon. ”Insieme con Mariano Calisse - prosegue - presidente della provincia e a sua volta in corsa per la Regione, sono certo rappresenteranno al meglio le tante, diverse istanze di un territorio dalle differenti vocazioni ed esigenze, pronto a liberare le proprie energie produttive ed eccellenze. E buon lavoro: ora comincia la corsa per invertire la rotta dopo 10 anni di scelte sbagliate di Pd e Zingaretti”.

“E’ per me un onore tornare a spendermi sul territorio per la Lega - ha affermato Sara Principessa, candidata per la Lega alle regionali del Lazio - il radicamento sul territorio e l’attività che possiamo portare avanti è la leva fondamentale non solo per il rilancio di Rieti e della sua provincia ma anche per correggere 10 anni di storture amministrative a firma centrosinistra. Il mio grazie al coordinatore Durigon per la fiducia che ha voluto riservare a me e al mio lavoro”, ha concluso Principessa.



