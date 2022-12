Rieti, cede muro di contenimento: evacuate quattro famiglie

Tania Belli 06 dicembre 2022 a

Domenica nera, quella appena trascorsa, per Monte Santa Maria, frazione di Poggio Nativo. A seguito delle piogge dei giorni scorsi e, forse, di una perdita d’acqua (a tutt’oggi oggetto di verifica dall’Aps), domenica 4 dicembre alle 7,15 circa, accompagnato da un forte boato, ha ceduto il muro di sostegno di un’abitazione ubicata a ridosso della provinciale Mirtense. Un crollo consistente, che ha determinato un copioso smottamento a valle di terra, sassi e detriti, mettendo a rischio non solo la casa a monte interessata, ma anche quelle sottostanti. Da qui la decisione di evacuare i residenti (4 nuclei familiari, per un totale di 8 persone). A quanto s’è saputo, nei giorni scorsi, il muro causa dello smottamento (costruito circa 40 anni fa), appartenente a una villa rimasta a lungo disabitata (risultando il proprietario scomparso da anni, da cui un’inchiesta ad hoc, seguita anche da “Chi L’Ha Visto”), e solo di recente acquistata da una giovane coppia, non aveva dato segni di cedimento. Tuttavia, le ripercussioni sono state notevoli, poiché sono completamente saltate utenze, servizio idrico e le condotte del gas, con i Vigili del Fuoco impegnati fino a tarda notte per svuotare un bombolone gpl, le cui fiamme erano visibili da tutto il borgo.

La notizia positiva è che, salvo danni alle cose (un’auto è rimasta schiacciata dalle macerie), e la temporanea inagibilità degli immobili, i cui occupanti hanno trovato sistemazione presso parenti e amici, nessuno è rimasto ferito. Ciò, probabilmente, per l’orario in cui s’è verificato il tutto e per essere un giorno festivo. “Fosse accaduto in altro momento, sarebbe andata diversamente”, raccontato sconvolti i protagonisti della vicenda. La zona, come ha riferito il sindaco, Veronica Diamilla, subito intervenuto sul posto, insieme a numerose unità di pronto intervento, “è privata, non insiste su suolo o vie pubbliche, quindi il Comune non può agire direttamente, ma, nonostante ciò, faremo tutto quanto è possibile per sostenere e dare assistenza alle vittime, anche chiedendo lo stato di calamità; in primis cercheremo di velocizzare la messa in sicurezza dell'area, per far rientrare a casa gli evacuati; ciò che ci solleva, è sapere che tutti sono rimasti illesi”. Diamilla, poi, ha voluto rivolgere “un sentito ringraziamento a tutti i tecnici che hanno operato con professionalità e tempestività, forze dell’ordine Prefettura e tutti coloro che hanno seguito passo passo, in presenza o a distanza, le operazioni, con un plauso speciale, nel giorno a loro dedicato, ai vigili del fuoco”.

