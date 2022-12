Rieti, aumentano le richieste di aiuto alla Caritas

Marco Staffiero 05 dicembre 2022 a

Crescono di giorno in giorno le richieste di aiuto. Anni difficili per l’economia, stravolta prima dalla pandemia e ora da una guerra in Europa che non riesce a dare segni di resa. Cambiamenti importanti, che non escludono certamente il territorio reatino, messo a dura prova. Del resto la fotografia scattata dalla Caritas provinciale parla chiaro: in un solo anno sono aumentate in maniera considerevole le richieste di aiuto. Nel 2021 furono effettuate 225 tessere per nuclei familiari contro i 270 del 2022. Le card fanno riferimento a persone che si rivolgono allo sportello in maniera abitudinaria e ogni tessera comprende 3/5 persone. Facendo un rapido calcolo nel 2021 le richieste di aiuto costante hanno coinvolto circa 900 persone, mentre nel 2022 abbiamo circa 1080 cittadini. Importante sottolineare, che da queste richieste non sono inseriti abitanti, che si rivolgono allo sportello in maniera saltuaria, lo stesso in considerevole aumento. “La crisi globale – ha commentato il presidente della Caritas della provincia di Rieti, don Fabrizio Borrello – accompagnata dall’aumento delle bollette con i prezzi dei beni di prima necessità, sta facendo aumentare le richieste di aiuto. Non a caso le famiglie, che si rivolgono al Centro hanno problemi nel pagamento delle bollette e nell’acquisto di generi alimentari. Una situazione delicata per tutto il tessuto sociale, che richiede un intervento costante da parte delle associazioni di volontariato e non solo”. Una dura realtà, che sicuramente viene amplificata notevolmente nei piccoli centri, dove la presenza di un lavoro scarseggia. Il linea generale, secondo un recentissimo Rapporto del Censis, emerge che nell’ultimo anno, le famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta nel nostro Paese sono più di 1,9 milioni, il 7,5% del totale. In tutto 5,6 milioni di persone, pari al 9,4% della popolazione: 1 milione in più rispetto al 2019. Si tratta di individui impossibilitati ad acquistare un paniere di beni e servizi giudicati essenziali per uno standard di vita accettabile. Gli individui soggetti al rischio di povertà o di esclusione sociale, che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro o a rischio di povertà, o in condizioni di grave deprivazione, sono pari al 25,4% della popolazione, ovvero oltre uno su quattro. La crisi energetica è la principale fonte di preoccupazione per le famiglie: per il 33,4%, e la percentuale arriva al 43% tra le famiglie in una bassa condizione socio-economica, le più colpite dall'aumento dei costi incomprimibili. Infine, oltre un quarto dei bambini italiani con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. Si tratta di 667mila bambini, in lieve aumento dai 660mila dello scorso anno.

