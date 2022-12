Rieti, il generale Bernardini in visita al comando provinciale dei carabinieri

05 dicembre 2022 a

Il generale di Corpo d’armata Enzo Bernardini, comandante interregionale dei carabinieri Italia centrale “Podgora”, nella mattinata del 5 dicembre, ha visitato al comando provinciale di Rieti.

L’alto ufficiale, accompagnato dal comandante provinciale colonnello Bruno Bellini ha incontrato le autorità provinciali e locali, quindi ha salutato una rappresentanza dei carabinieri dell’intera provincia, in servizio e in congedo, ringraziandoli per la loro attività quotidiana, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati conseguiti fino ad oggi e formulando a tutti gli auguri per le imminenti festività natalizie. Prima di ripartire per Roma ha tenuto rapporto agli ufficiali del comando provinciale con i quali ha affrontato le principali problematiche del territorio.

Il generale Enzo Bernardini, classe ’58, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare di Modena, ha frequentato la Scuola di guerra di Civitavecchia e, nel corso della sua brillante carriera, ha ricoperto importanti incarichi al comando generale dell’Arma presso l’Ufficio operazioni, l’ifficio Personale ufficiali ed è stato anche capo ufficio legislazione, sottocapo e Capo di Stato Maggiore. Ha comandato la Compagnia di Taormina, il Gruppo di Roma e il comando provinciale di Milano, è stato capo ufficio legale del Comando operativo Interforze della Difesa, ha comandato la Legione allievi Carabinieri, il comando interregionale nord-est “Vittorio Veneto” ed è stato vice comandante dell’Arma da marzo 2021 a marzo 2022. Ha assunto l’attuale incarico nello scorso mese di giugno.



