Rieti, salta l'incontro tra l'associazione ValTurano e il sindaco di Castel di Tora

05 dicembre 2022 a

a

a

Il confronto per ora tra l’associazione ValTurano Terra Nostra e le istituzioni non si farà. A spiegare il perché il presidente Mario Pompei. “A seguito dell’invito ad un incontro con il commissario della comunità montana del Turano nonché sindaco di Belmonte Danilo Imperatori per affrontare le problematiche del territorio nonché, in particolare, il ventilato trasferimento degli uffici della Comunità e la collocazione dell’istituenda casa della salute, il commissario ha precisato che per esigenze istituzionali lo stesso non potrà avvenire prima della fine mese”. Pompei ha ringraziato Imperatori con il quale concorderà la data dell’incontro. “Il consiglio direttivo dell’associazione, ha deciso di declinare l’invito della sindaca di Castel di Tora, Cesarina d’Alessandro, previsto per sabato prossimo, rinviandolo a un periodo successivo. Riguardo al tono e ai contenuti della lettera con la quale è stato fatto l’invito e nel quale l’associazione non risulta neanche tra i destinatari, il direttivo non ha potuto non prenderne atto “usurpando” l’aggettivo “basito” utilizzato dalla stessa sindaca per esternare il suo disappunto per i nostri doverosi e misurati comunicati. Lei si è dichiarata “basita”, non sappiamo se per essersi sentita scavalcata o per la temerarietà da noi dimostrata avendo osato rompere il velo del silenzio sulle due questioni molto importanti per la nostra vallata. Ma ad essere basita è proprio l’associazione che ben altra accoglienza si sarebbe aspettata dal sindaco di uno dei comuni più importanti. La D’Alessandro, infatti, oltre ad accusarci del delitto di “lesa maestà” si è poi profusa in personali ed inopportuni attacchi utilizzando dei toni, che se sui social sembrano poco più che un chiacchiericcio, nel contesto ufficiale in cui sono stati usati assumono tutt’altra valenza. Del resto, come si può rispondere positivamente ad un invito che non viene concordato ma assomiglia ad un vero e proprio “aut aut”? Ma al di là di qualsiasi polemica, del tutto inutile e improduttiva - continua Pompei -, siamo qui a rammentare al sindaco e a tutti i cittadini i principi e le linee guida a cui ci atteniamo nel nostro operare di associazione che nasce dal libero e spontaneo aggregarsi di persone interessate alla Valle e che hanno molto a cuore, senza condizionamenti di alcun tipo, nella trasparenza e nel rispetto delle regole”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.