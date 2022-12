Rieti, a Corvaro nasce il pronto intervento sociale

Francesca Sammarco 04 dicembre 2022 a

E' stata inaugurata la sede del pronto intervento sociale (PrinS) in via Marsicana 16 a Corvaro. Il commissario della comunità montana Gaetano Micaloni (sindaco di Petrella Salto), ente capofila del distretto sociale, ha illustrato il progetto a tutti i presenti, i sindaci del Cicolano hanno apprezzato il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti dell’ufficio di piano (responsabile Alessandra Petrucci, segretaria comunale di Borgorose). Questo è un progetto pilota, che va oltre la quotidianità, calato sulle situazioni reali, frutto della coprogettualità tra la comunità montana Salto Cicolano e la cooperativa Arca. Iniziato il 1 dicembre scorso, terminerà il 31 dicembre 2023, finanziato con 75 mila euro del fondo europeo, fondi Pon (povertà e inclusione), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con l’auspicio di proseguire in futuro). Il numero verde è 800955323, operativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la sede della centrale operativa di via Marsicana è attiva 365 giorni l’anno negli orari di chiusura degli uffici dei servizi sociali dei comuni del distretto, gestirà le situazioni di emergenza, ha spazi di accoglienza provvisoria, generi di necessità immediata, un locale di prima accoglienza, uno per i colloqui, connessione Internet, una équipe che si occuperà di fare fronte in tempi brevi alle richieste di emergenza, con l’obiettivo di mettere il soggetto in condizione protetta e di elaborare un progetto a breve termine, prevedendo anche l’intervento del mediatore culturale in caso di utenti stranieri. Risponderanno l’operatrice telefonica Susanna Zaccagnini e l’assistente sociale Annachiara Adriani formate dalla cooperativa Arca, che hanno la reperibilità continua per tutte le situazioni da prendere in carico immediatamente. La finalità è dare Pronto Intervento Sociale e risposte a persone e famiglie che si trovano in condizioni di emergenza di qualunque tipo, in cui c’è pericolo di sopravvivenza per la persona e/o il nucleo familiare e che richiedono un intervento improcrastinabile, indipendentemente dall’età e dallo status giuridico. Possono effettuare la segnalazione, oltre alla persona stessa e i suoi familiari, le forze dell’ordine, i servizi sanitari, il medico, i servizi dei comuni del distretto, enti privati no profit con i quali sono stati stipulati appositi accordi. Il referente della comunità montana Salto Cicolano (Loredana Colle) potrà richiedere delle verifiche e partecipare in ogni momento. La cooperativa effettuerà incontri trimestrali con la comunità montana (ente appaltante) con report mensili (e incontri extra se necessario) sulle attività svolte.

