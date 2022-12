Rieti, Corese Terra al buio: disagi per residenti e commercianti

Paolo Giomi 05 dicembre 2022 a

Ancora un blackout elettrico nel Comune di Fara in Sabina. E ancora una volta è Corese Terra la frazione rimasta al buio per ore, dopo che, verosimilmente, un guasto elettrico deve aver generato l’interruzione del flusso elettrico dalla rete alle abitazioni e agli esercizi commerciali. Non è la prima volta che in quella porzione di territorio si verifica una cosa del genere, con conseguenti disagi - non pochi - per la popolazione residente. Ma anche altre porzioni del territorio di Fara Sabina, ad ogni latitudine, si sono trovate nelle settimane scorse a vivere situazioni analoghe. Con interventi-tampone effettuati sia dagli erogatori di elettricità sia dall’amministrazione comunale. E puntuali arrivano le polemiche delle opposizioni politiche. Ad intervenire è il coordinamento farense del Partito democratico, per voce del membro del direttivo comunale, Elisa Casella: “Nelle ultime settimane molte nostre frazioni hanno vissuto diversi tanti momenti di ‘oscurità’ a causa dell'impianto di illuminazione pubblica non funzionante - ha spiegato - Passo Corese, Talocci, Canneto e più volte Corese Terra. Proprio nella frazione di Corese Terra i cittadini si sono ormai abituati a tenere la torcia a portata di mano per uscire di casa. Il copione è sempre lo stesso: intervento tecnico, la luce che torna, l'amministrazione che comunica di aver risolto il problema è poco dopo si è di nuovo al buio. Purtroppo è ormai chiaro che l'impianto ha un problema serio che necessità di essere definitivamente risolto”. Nei giorni scorsi era toccato a Passo Corese a restare al buio, con centinaia di persone costrette a ricorrere ad illuminazioni di fortuna per più di una notte, tra i disagi e le polemiche. Che ora tornano a Corese Terra.

