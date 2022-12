Rieti, case popolari: famiglie morose in aumento

05 dicembre 2022 a

a

a

Pandemia, guerra e caro bollette hanno colpito senza fare troppe distinzioni. Lo tsunami economico si è abbattuto soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, ma anche quelle che fino a poco tempo fa potevano ritenersi fuori pericolo, oggi segnano il passo. Segnali preoccupati sono arrivati anche dagli inquilini Ater in provincia di Rieti. Quell’esercito di persone che lentamente in questi ultimi anni hanno accusato il colpo.

“In questi anni è aumentato il numero dei nuclei familiari in ritardo con il pagamento dei canoni. Tutto questo è dovuto agli effetti negativi prodotti dalla pandemia prima e da guerra poi. Ma le difficoltà sono state causate anche da una sensibile riduzione dei redditi che per noi ha significato una inevitabile contrazione delle entrate” ha detto il presidente provinciale Giancarlo Cricchi. (articolo completo nell'edizione del Corriere di Rieti di lunedì 5 dicembre)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.