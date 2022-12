Rieti, la fiera di Santa Barbara torna all'antico

04 dicembre 2022 a

Quasi 200 ambulanti, 5 associazioni e 75 posti disponibili per spuntisti lungo le strade della città che, come da tradizione hanno accolto sabato 3 dicembre e domenica 4 la fiera di Santa Barbara, dislocata tra viale Maraini, via Liberato di Benedetto, via Fratelli Cervi, piazza Angelucci e via Molino della Salce. Altri 14 espositori, 15 ambulanti e un’associazione saranno invece a Foro Boario, la parte della manifestazione dedicata al settore agricolo. Un ritorno all’antico dell’evento per come i reatini lo hanno sempre vissuto senza più restrizioni del recente passato che hanno permesso agli organizzatori quest’anno di ridisegnare la fiera lungo l’antico percorso pre Covid. Ieri, grazie anche al tempo clemente, molti reatini, ma anche persone arrivate in città per l’occasione, si sono riversati lungo le strade della fiera per cercare l’occasione, per curiosità o semplicemente per esserci. Come ogni anno. I numeri ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, ma è probabile che l’edizione 2022 in termini di presenza sia stata superiore a quelle degli anni passati. Sabato sera, il momento più affascinante con la processione sulle acque del fiume Velino. Dopo la pausa dovuta all’emergenza covid, è tornato anche l’appuntamento con la processione della statua sul fiume Velino sorretta dai vigili del fuoco insieme al Club Sommozzatori Rieti, alla Confraternita La Misericordia, Frates e alla Pirotecnica Morsani hanno proposto la tradizionale processione sul fiume e a seguire a piedi fino alla cattedrale con la statua della Santa patrona sorretta proprio dai vigili del fuoco. In cattedrale l’autoscala sulle note dell’inno di Mameli ha proceduto allo svolgimento della bandiera italiana. Le celebrazioni in onore di Santa Barbara termineranno lunedì 5 dicembre con due appuntamenti importanti. Alle 11 i vigili del fuoco deporranno una corona in via Salaria, con un picchetto in memoria e ricordo di Stefano Colasanti, il vigile del fuoco rimasto ucciso per un’esplosione di una cisterna di combustibile in un distributore al chilometro 39 della Salaria. Insieme al lui perse la vita Andrea Maggi, 38enne sabino. Nel pomeriggio alle 18 si svolgerà una messa commemorativa nella chiesa di Santa Maria Assunta di Vazia.

