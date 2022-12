Rieti, individuato e denunciato l'autore dei tre furti di borse

04 dicembre 2022 a

I Carabinieri di Contigliano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un venticinquenne romani, già noto alle forze di polizia, per furto aggravato continuato e indebito utilizzo di carte di credito. I militari, collaborando coi colleghi della stazione di Rivodutri, hanno dato un nome all’autore di tre furti commessi con la medesima modalità: rompendo il finestrino delle auto parcheggiate in prossimità di esercizi commerciali e rubando le borse lasciate incustodite all’interno delle macchine. Una volta in possesso delle borse contenenti le carte di credito e le tessere bancomat delle persone offese, l’uomo ha tentato diversi prelievi fraudolenti. In un’occasione, entrato in possesso del codice segreto, evidentemente scritto dall’ignara vittima in qualche documento conservato nella borsa, è riuscito ad effettuare prelievi per un importo complessivo di 1.000 euro. L’immediata visione, da parte dei militari, dei filmati di videosorveglianza delle filiali bancarie dove sono avvenuti i prelievi Bancomat ha consentito di ottenere l’immagine dell’uomo e, in breve tempo, grazie alla conoscenza del territorio e di chi lo abita da parte del personale delle Stazioni Carabinieri, di risalire alla sua identità. Le indagini proseguiranno nell’intento di restituire all’avente diritto la somma sottratta con i prelievi fraudolenti.



