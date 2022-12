Rieti, il ministro Sangiuliano candida la città a capitale della cultura

Sullo stesso argomento: Al polo di Santa Lucia due giornate dedicate a Pasolini

Un parterre importante ha accolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita istituzionale a Rieti (Cattedrale, Salone Papale, i presepi monumentali sotto gli archi del vescovado, il teatro Flavio Vespasiano) e il primo applauso parte spontaneo quando sottolinea che “la cultura non è un fatto contemplativo, l’Italia è la più grande potenza culturale nel mondo, con sedimentazioni storiche e artistiche uniche, dalla Magna Grecia a oggi”. Il secondo applauso è quando ha dichiarato convintamente che nei prossimi anni Rieti “può candidarsi a essere “Città capitale della cultura” e a questo obiettivo (dal 2026) dobbiamo puntare insieme, sindaci, istituzioni e cittadini, che sono parte attiva con diritti e doveri di una Nazione democratica come la nostra. Abbiamo 5 milioni di reperti archeologici e culturali, ma ne esponiamo solo 480 mila, con la cultura si mangia e si mangia bene, ma deve essere un fattore di crescita economica e del Pil, dobbiamo arrivare pronti al Giubileo del 2025. I fondi del Pnrr prevedono investimenti nei Borghi e nella digitalizzazione, ma vanno spesi con efficienza, onestà, recependo le istanze dal basso. Dopo la Pandemia c’è una grande riscoperta delle visite ai musei e dobbiamo far conoscere al mondo intero la nostra storia e cultura, che sto scoprendo qui dove ho casa da un anno in una piccola frazione del Cicolano e dove ho trovato il valore umano delle persone, che vivono il proprio territorio, il ’sentire comune’ di Giovan Battista Vico”. Il suo intervento ha risposto pienamente alle aspettative espresse dal Prefetto Gennaro Capo “una rinascita del territorio necessaria, ci aspettiamo molto dai fondi Pnrr”, il sindaco Daniele Sinibaldi “un territorio ferito da tante crisi, che ha bisogno di una valorizzazione ambientale e turistica, cogliendo il volano di Roma, costruendo con il Ministero alleanze e strumenti per una strategia di area vasta”, il presidente della Provincia Mariano Calisse “73 piccoli comuni ognuno con la sua storia, un patrimonio ambientale da preservare e ricostruire, con infrastrutture materiali e digitali”, l’assessore regionale Claudio Di Berardino “la sua presenza qui è importante, abbiamo un grande patrimonio da ricostruire ad Amatrice”. Paolo Trancassini, Questore alla Camera dei Deputati, ha precisato “quello di oggi è un incontro operativo, l’interlocuzione con il Governo sarà costante, Rieti non vuole niente di più e niente di meno di ciò che merita, dobbiamo arrivare puntuali al Giubileo del 2025 e da oggi parte un nuovo metodo di lavoro, con i sindaci, con me e con il Governo, perché la politica deve dare risposte e può farlo solo se si lavora insieme in un grande tavolo di lavoro”.

