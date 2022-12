Rieti, autonomia scolastica: rischiano 9 istituti

04 dicembre 2022 a

Crollano gli iscritti e si alza la soglia per mantenere l’autonomia scolastica. Un mix esplosivo che potrebbe far retrocedere circa 700 scuole italiane e perdere circa 1.400 posti di lavoro tra dirigenti e segretari). Una spending review che potrebbe portare nelle casse del governo qualche milioncino, ma che potrebbe impoverire e non poco la capacità didattica delle scuole. E la provincia di Rieti non si salva dalla morsa governativa che porta da 600 e 1.000 la soglia minima di studenti per mantenere l’autonomia scolastica. E in un territorio fragile come quello reatino, fatto di paesini di montagna sempre meno abitati, l’orizzonte che si por spetta è decisamente nero.

I dati della Cisl regionale parlano da soli. Se la proposta del Governo dovesse diventare legge, oggi in provincia di Rieti su 27 scuole perderebbero l’autonomia sicuramente 9 plessi, altrettanti sarebbero a rischio. Cinque sarebbero gli istituti al riparo perché già oggi con più di mille studenti. “Sono proiezioni attendibili, ma bisogna aspettare le prossime iscrizioni capire la reale portata della riforma sulla nostra provincia - ha detto Claudio De Sanctis, segretario regionale Cisl Scuola -. Innalzamento dei parametri però qualche ripercussione sul nostro territorio potrebbe provocarla. Credo che i comprensivi di Petrella, Borgorose, Amatrice, Leonessa, Torricella, Casperia perderebbero l’autonomia. La speranza è che il Parlamento in questi giorni possa modificare la norma almeno per quanto riguarda le scuole di montagna dove sarebbe impossibile centrare l’obiettivo dei mille studenti. Ma secondo me rischia anche qualche istituto superiore della città come liceo classico e magistrale che oggi non arrivano a mille studenti. Il ministro Giuseppe Valditara ha detto che non sarà così - continua De Sanctis - staremo a vedere ma l’allarme dei sindacati resta alta in attesa dell’incontro che avremo proprio con il ministro mercoledì prossimo nel quale verrà illustrata l’intera manovra. In quella sede sapremo se e come la proposta potrà incidere sulle scuole della provincia di Rieti. Restiamo in vigile attesa”.



