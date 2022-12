Rieti, aumentano gli investimenti della Bcc Roma in Sabina

Paolo Giomi 04 dicembre 2022 a

Quasi 178 milioni di euro impiegati nella sola area Sabina, dove risiedono 5 delle 6 filiali presenti in provincia di Rieti, l’altra è a Rieti capoluogo. Un incremento dei volumi di investimento che fa registrare un +4,3% rispetto al settembre del 2021. Volumi che arrivano a 202 milioni di euro se si calcola la raccolta allargata, e che segnano anche donazioni per quasi 50 milioni di euro, tra attività di beneficenza e promozione delle attività sul territorio. Sono i numeri dell’attività in terra Sabina della Bcc Roma, istituto di credito cooperativo unitosi a Iccrea Banca nel grande riassetto nazionale, che ha incontrato i suoi nel corso dell’incontro annuale tenutosi presso la tenuta “La Tacita”, a Roccantica, alla presenza di oltre 300 persone. Tra loro i direttori e i coordinatori della zona e a tutti i vertici della banca, afferenti alle filiali di Rieti capoluogo, Selci, Osteria Nuova, Poggio Mirteto e Frasso Sabino, alle quali si è aggiunta anche la rappresentanza di Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

“Siamo fermamente convinti che il nostro modo di fare banca, essere cioè un presidio localistico ancorato ai borghi e alle città in cui siamo presenti, sia ancora vincente - ha detto Il presidente di Bcc Roma, Maurizio Longhi - soprattutto in una fase di sfavorevole congiuntura economica come quello che stiamo vivendo. Ho avuto l’occasione di ringraziare di persona i soci per la fiducia che stanno riponendo nella banca e per garantire tutto il mio impegno affinché la Bcc di Roma rimanga un punto di riferimento per famiglie e piccole imprese, mantenendo vivo quello spirito originario che ne ha caratterizzato gli ultimi 68 anni di storia”.

“In Provincia di Rieti la Bcc è una realtà importante e che funziona – ha detto il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, presente all’incontro - che lavora e che ha moltissimi soci e con la quale mi auguro di continuare a collaborare per estendere i servizi sulla provincia tutta, rafforzarli e in particolare intessere ancora più stretti rapporti tra gli istituti di credito e la politica”.

Oltre a Calisse, all’incontro hanno preso parte Ernesto Mandara, vescovo della diocesi Sabina-Poggio Mirteto, Antonino Treppiedi, responsabile ufficio legale della diocesi Sabina-Poggio Mirteto, Mauro Giovannelli, direttore di Federlazio Rieti, Giuseppe Agabiti, responsabile di Confidi Lazio Rieti, Enza Bufacchi, presidente Cna Rieti, Elio Carosella, presidente della Cassa Edile di Rieti, Antonio Sini, presidente Confidi Lazio, Michele Casadei, Presidente Federalberghi Rieti, Mauro Trilli, presidente della Fondazione Varrone, Nando Tosti, vicepresidente Cciaa Rieti Viterbo e presidente Confcommercio Lazio Nord, Vincenzo Regnini, presidente Asm Rieti, Franco Lodovici, presidente Confartigianato Rieti.



