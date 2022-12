Rieti, trovato senza vita un uomo di 52 anni

03 dicembre 2022 a

Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento di Borbona dove viveva da solo con il suo cane. E’ stato proprio il persistente abbaiare dell’animale a insospettire i vicini di casa che, non vedendo più l’uomo da alcuni giorni, hanno dato l’allarme. I vicini hanno chiamato quindi i carabinieri della stazione di Borbona che si sono recati nell’abitazione dell’uomo situata nel centro storico del piccolo borgo reatino. Forzata la porta la drammatica scoperta con il corpo dell’uomo senza vita disteso a terra. Sul posto è arrivato anche il medico legale che ha certificato il decesso del 52enne per cause naturali avvenuto probabilmente da giorni.

