Rieti, non osserva gli obblighi di sorveglianza speciale: arrestato 25enne

03 dicembre 2022

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Cittaducale hanno arrestato in flagranza un 25enne di Rieti per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L’uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel capoluogo di provincia per la durata di un anno, è stato notato da militari sulla Salaria, fermo e nelle vicinanze della propria auto. Il giovane non è stato in grado di fornire ai Carabinieri intervenuti alcun motivo plausibile che giustificasse l’allontanamento da Rieti. L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.



