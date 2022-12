Rieti, desertificazione bancaria: in dieci anni sportelli passati da 53 a 25

03 dicembre 2022 a

a

a

E’ allarme desertificazione bancaria in provincia di Rieti. Un fenomeno che si è andato intensificando n egli ultimi dieci anni. Basti pensare che nel solo capoluogo nel 2012 erano presenti 53 sportelli e oggi ne sono presenti poco più della metà. A snocciolare i dati ci ha pensato la Cisl in un recente convegno che si è svolto proprio a Rieti. Una situazione preoccupante perché oltre a rappresentare un impoverimento in termini di economia e occupazione, crea non pochi disagi ai cittadini. Gli ultimi casi di chiusure di filiali riguardano l’agenzia Unicredit di Campoloniano e quelle di Carige e Banca Etruria che, però sono state assorbite da Bper in una unica sede di via Cinthia mantenendo il personale. Il personale impiegato è ovviamente diminuito del 20%. Si allunga, dunque, la lista di quartieri che vengono privati di un servizio importante. Nel territorio sono 46 mila le persone residenti nei 53 comuni che non hanno più o non hanno mai avuto una filiale di banca. Per Fabrizio Tomassoni, coordinatore provinciale First Cisl Roma e Rieti “la chiusura dello sportello UniCredit di via Riposati a Rieti che fa il paio con quella recente a Poggio Bustone, conferma come l’azione del sistema creditizio negli ultimi anni sia stata sempre più indifferente ai destini dei territori e delle economie locali, reatina anzitutto. E non finirà qui, stando in attesa delle decisioni di BPER per la piazza di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.