Rieti, Ares 118: è emergenza ambulanze

Marco Staffiero 03 dicembre 2022

a

a

Il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della costituzione italiana, ma spesso viene dimenticato. Nel corso degli anni la sanità è stata completamente messa a dura prova. Non solo dalla inaspettata pandemia, ma soprattutto dal ridimensionamento, che ha visto la chiusura di molti centri ambulatoriali e piccoli ospedali. Situazione complicata, che non risparmia nemmeno l’assenza di ambulanze dell’Ares 118 nel territorio Reatino. Situazione delicata, che richiede una maggiore presenza di vetture e di uomini, pronti ad intervenire per salvare le vite umane. Secondo l’Ares 118 Lazio Nord, in provincia di Rieti sono presenti 14 ambulanze con 3 auto mediche. (servizio completo nell'edizione del Corriere di Rieti di sabato 3 dicembre)

