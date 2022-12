Rieti, i carabinieri di Poggio San Lorenzo caposaldo di sicurezza e legalità in Sabina

02 dicembre 2022 a

Tra le vie dell’antico borgo di Poggio San Lorenzo sorge il locale Comando Stazione carabinieri. L’immobile sin dall’epoca napoleonica era occupato dalla Gendarmeria a cavallo. Successivamente ospitò i Gendarmi Pontifici e quindi i Carabinieri Reali. Il Comando rappresenta un caposaldo di sicurezza, legalità e prossimità per tutti i residenti e la sua competenza territoriale comprende anche i limitrofi comuni di Casaprota, Montenero Sabino e Torricella in Sabina.

La Stazione è comandata, da oltre vent’anni, dal Luogotenente Carica Speciale Maurizio Bove, collaborato dal Maresciallo Capo Massimo Fattoruso, dal Vice Brigadiere Arnaldo Chiaretti, dall’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Armando Vernocchi, dagli Appuntati Scelti Davide Di Filippo e Fabrizio Guidi e dal Carabiniere Alessio Matzuzi.

La Stazione svolge attività di prevenzione generale, servizi di ordine pubblico, ricezione del pubblico e attività investigative connesse ai reati eventualmente perpetrati nel territorio. I carabinieri del locale Comando, nell’ultimo periodo, si sono distinti proprio in quest’ultimo tipo di operazioni, arrestando due individui responsabili di furti di materiale ed attrezzatura agricola, disarticolando un sodalizio criminale responsabile di numerose truffe in danno di alcuni cittadini locali. Il Comando è ubicato in via Quinzia 91. tel. 0765/88502 p.e.c. [email protected]

