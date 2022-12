Rieti, prevenzione furti e truffe. I carabinieri di Magliano Sabina incontrano la cittadinanza

02 dicembre 2022 a

a

a

La campagna informativa del Comando Provinciale dei carabinieri in favore degli anziani e delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il sempre più crescente fenomeno delle truffe nonché quello dei furti in abitazione, prosegue anche nella stagione invernale. Presso la sala consiliare del Comune di Magliano Sabina, il comandante della locale Stazione carabinieri, Luogotenente carica speciale Ignazio La Bella, alla presenza del primo cittadino, Giulio Falcetta, ha incontrato e illustrato ai cittadini presenti le più comuni tecniche utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle loro vittime e alcuni semplici accorgimenti per prevenire il fenomeno.

False generalità e spaccio di di stupefacenti: arrestato 50enne

Per scongiurare tali raggiri è, quindi, necessario non aprire mai la porta agli sconosciuti e comunque mai consegnare denaro (in contante ovvero in altre forme), né altri valori a chicchessia. I carabinieri invitano i cittadini a: diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti che si presentano alla porta, anche se preavvisati; chiamare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112; memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori (abbigliamento, tratti somatici, tatuaggi, accessori indossati, automezzi e relative targhe, ecc.).

Minaccia automobilista con una mannaia e danneggia il Comune di Forano: denunciato 30enne

Al riguardo il Comando Provinciale dei carabinieri di Rieti ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia e grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti. Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.

Arriva a Fiano Romano la prima squadra di volontari della Protezione civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.