Rieti, caduta mattoni da una abitazione. Chiusa al transito Via San Francesco

01 dicembre 2022 a

a

a

Caduta di alcuni mattoni e calcinacci in strada nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1 dicembre. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati gli stessi residenti che hanno notato la presenza di alcuni mattoni in strada.

Coppia di scursionisti bloccata sul Monte Navegna soccorsiadai vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del Comune di Rieti, che dopo il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco appunto per la caduta di alcuni mattoni da un edificio, ha provveduto a chiudere Via San Francesco all’altezza di via del Mattonato con deviazione del traffico obbligatoria da via del Mattonato verso via Roma.

Camion perde semiasse e provoca maxi incidente sulla Superstrada: due feriti

La riapertura del tratto interdetto di via San Francesco sarà previsto solo al termine dell'intervento dei vigili del fuoco e della messa in sicurezza dello stesso stabile.

Massi e detriti caduti in strada, chiusa al transito via Fonte Villa a Sant'Elia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.