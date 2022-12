Rieti, comuni digitali: città in fondo alla classifica

Monica Puliti 02 dicembre 2022 a

a

a

Ancora troppo lunga la strada perché a Rieti si possa dire che le tecnologie digitali siano diventate parte integrante della vita dei cittadini. A rilevarlo è ICity Rank 2022, la ricerca di Fpa, società del gruppo Digital360, sulla digitalizzazione dei Comuni capoluogo, presentata a Forum PA Città. La classifica dei Comuni più digitali d’Italia nel 2022 vede confermarsi in vetta Firenze, seguita al secondo posto da Milano e al terzo da un gruppo di città a pari merito: Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma Capitale e Trento. Per rintracciare Rieti tra i 108 Comuni capoluogo censiti occorre scendere in fondo alla classifica dove, a livello critico con indice inferiore a 30, esso si trova in compagnia di Avellino, Benevento, Foggia, Agrigento, Enna e, all’ultimo posto, Isernia. La graduatoria è stata stilata sulla base dell’indice di trasformazione digitale, ottenuto come media aritmetica di 8 indici settoriali, che sintetizzano 35 indicatori basati su 150 variabili: servizi online, canali social, piattaforme abilitanti (utilizzo delle piattaforme digitali nazionali abilitanti che favoriscono l’accesso agli strumenti resi disponibili online dalle amministrazioni), open data, apertura, WiFi pubblico, app municipali e IoT (sistema dei servizi funzionali urbani, in particolare illuminazione pubblica, rete semaforica e sistemi di raccolta dei rifiuti, infomobilità e gestione del verde). Rieti, dunque, è ancora ben lontana dall’essere capace di utilizzare in modo diffuso, organico e continuativo le nuove tecnologie. Ad analizzare la ricerca interviene Nome Officina Politica da cui si sottolinea che “la transizione digitale assorbirà il 20% delle risorse del Pnrr (missione 1) per un ammontare di oltre 40 miliardi di euro” e che “a fronte di questi numeri molte realtà si stanno attrezzando per intercettare nel modo più efficace tali risorse; i più virtuosi hanno già innescato processi partecipativi con i soggetti coinvolti, per cui i ‘progetti’ saranno pronti prima dei bandi e, soprattutto, pertinenti a un’idea di sviluppo”. “Il fatto – aggiungono da Nome – che il Comune capoluogo della provincia non si sia ancora dotato di un responsabile per la transizione digitale (l’assessorato dedicato non c’è ma a detenere la delega è il sindaco Daniele Sinibaldi, ndr) in possesso di adeguate competenze, lascia intendere che non si ha una vaga idea della direzione in cui andrà il mondo tra pochi anni, richiedendo genericamente finanziamenti senza programmazione, giusto per tamponare i ritardi accumulati su servizi base come il restyling del sito web del Comune o l’adozione di app a pagamento ormai in uso ovunque e spesso obbligo di legge”. Difficile pensare che in tale contesto sarebbe potuto andare a buon fine il bando di concorso “Rieti smart village” con cui si puntava a concedere voucher per pagare l’affitto a chi avesse voluto trasferirsi nel capoluogo da altre città per lavorare da remoto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.