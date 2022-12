Rieti, impianti Terminillo. Bigliocchi: "Rischioso dare la gestione ad Asm"

02 dicembre 2022 a

“Entro la settimana sapremo se esistano le condizioni per prendere in gestione gli impianti di sci del Terminillo”: il presidente di Asm, Vincenzo Regnini è in attesa della relazione dell’ingegnere Pignatelli al quale è stato affidato il compito di fotografare lo stato dell’arte degli impianti di proprietà della società Funivia. Solo dopo la stessa municipalizzata potrà dire se accettare o meno la sfida. “Già perché di una vera e propria sfida si tratta - conferma Regnini -. Ad oggi non siamo in grado di dare una risposta certa. Dobbiamo sapere in che stato sono gli impianti, quanti necessitano di manutenzione e revisione e che tipo di investimento saremo eventualmente chiamati a sostenere. Non resta che attendere ma ritengo che entro domenica saremo in grado di dare una risposta al Comune” conclude Regnini. Una operazione che però ha sollevato parecchie perplessità non solo tecniche ma anche politiche. “La storia è piena di tentativi di raggiungere obiettivi giusti e legittimi con metodi discutibili - ha sottolineato il consigliere comunale Paolo Bigliocchi (Pd) - dando per certo che è per tutti importante che gli impianti funzionino”. Per l’ex sindaco “sono passati mesi da quando l'amministrazione ha formalizzato l'intenzione di andare a gara per le concessioni degli impianti ed è solo di poche settimane la scelta di dare incarico ad un tecnico per stabilirne il valore economico. Perchè? Si pensa ad un possibile affidamento del servizio ad Asm che è a tutti gli effetti una società mista con presenza a oggi di un socio privato. Per fare questo si prenderebbero in affitto gli impianti dall'attuale gestore. Immagino che parliamo della parte tecnologica degli stessi altrimenti sarebbe buffo se il Comune dopo aver dato una possibilità di gestione pagasse un affitto”. Non solo, per Biglocchi “Asm sta analizzando i costi della possibile gestione temporanea ed anche, immagino, le competenze di personale idoneo per farla. L'amministrazione dando l'incarico ad Asm, se ciò è possibile ricordando che non è società completamente pubblica, deve sottoscrivere un contratto di servizio e dare copertura economica all’azienda che si vedrebbe coinvolta in una gestione tecnica e commerciale di cui è difficile prevedere il ritorno economico”. Poi Paolo Bigliocchi sottolinea come “persone sicuramente più esperte di me sulla montagna dicono che gli impianti utilizzabili sono uno/ due, quindi non comprendo bene le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a frenare sulla gara ma non mi sembra questa la strada per il paradiso”.



