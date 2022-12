Rieti, disponibile l'annullo postale dedicato al Gemellaggio Greccio-Betlemme

01 dicembre 2022 a

In occasione del trentennale del “Gemellaggio Greccio - Betlemme” in programma a Greccio (RI) il 3 dicembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “1992 – 2022 Gemellaggio Greccio (I) – Betlemme (PS) – 30 anni di amicizia - 3.12.2022” richiesto dal Comitato per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe di Greccio.

Nello stesso giorno dalle ore 10.30 alle 15.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita in Piazza Roma – 02045 Greccio.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Rieti Garibaldi / Sportello filatelico Via Giuseppe Garibaldi, 283 – 02100 Rieti (tel. 0746 265277). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

