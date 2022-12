Rieti, caro pedaggi: Salvini apre ai pendolari

Francesca Sammarco 01 dicembre 2022 a

“Siamo costantemente al lavoro per congelare gli aumenti dei pedaggi autostradali. Ci sono margini per abbassarli partendo dai pendolari. Abbiamo chiesto ad Anas un piano straordinario per la sicurezza delle due autostrade con 16 viadotti attenzionati”. Le parole sono quelle del ministro Matteo Salvini rilasciate mercoledì 30 novembre al Tg3 Lazio all’indomani delll’incontro con i sindaci di Lazio e Abruzzo al ministero. Una giornata intensa quella di martedì 29 novembre per i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il caropedaggi e per la sicurezza della A24/A25, che hanno manifestato davanti al Ministero dei Trasporti. La delegazione è stata ricevuta dal direttore Felice Morisco, da Davide Bordoni, consigliere del Ministro Matteo Salvini e dopo aver espresso il disappunto per la mancata convocazione del Ministro, ha ribadito le richieste: esenzione pedaggi per i residenti nelle Regioni Lazio e Abruzzo pendolari per motivi di lavoro, studio, salute; riduzione del costo dei pedaggi di almeno il 50% stante il passaggio della gestione ad Anas e il superamento della convenzione con il precedente gestore privato (Strada dei Parchi); accelerazione della messa in sicurezza di A24/A25, portando avanti gli investimenti in essere; creazione del tavolo istituzionale con una delegazione dei sindaci per programmare gli interventi atti a garantire, nel breve e lungo termine, la sicurezza delle autostrade. “I sindaci e gli amministratori, avendo incassato la certezza del blocco dei pedaggi e l’assunzione del personale SdP e Global Service da parte di Anas, come concordato durante l’incontro, attendono ancora qualche giorno per ricevere la convocazione ufficiale da parte del Ministro e i riscontri alle altre istanze. Manteniamo alta la guardia avendo come unico obiettivo la tutela dei nostri territori” commenta Velia Nazzarro, sindaca di Carsoli e portavoce del comitato. C’è l’impegno del Ministro a studiare tutto il dossier e ad incontrare i sindaci a dicembre (dopo il pronunciamento del Tar sull’affidamento della gestione ad Anas e il contenzioso con SdP). Il sindaco di Ascrea Riccardo Nini (il più giovane sindaco del Lazio): “Facciamo tanto per la valorizzazione dei borghi, contro lo spopolamento, ci fidiamo e ci affidiamo alle promesse del Ministero, a noi non interessa chi sia il gestore, ma che vengano accolte le nostre richieste. Sono sempre più urgenti gli interventi sulla sicurezza e chiediamo anche il declassamento del tratto urbano della A24 (Ascrea Roma 6,20 euro sola andata ndr.)”. Fiducioso anche il sindaco di Borgorose Mariano Calisse “finalmente dopo tanto tempo chiudiamo l’anno senza lo spauracchio dell’aumento dei pedaggi, attendiamo un confronto come promesso dal Ministro e sono sicuro che presto arriveranno buone notizie anche sulla Salaria, inserita nella legge di bilancio”.

