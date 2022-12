Rieti, arriva la prima squadra di volontari della Protezione civile

Paolo Giomi 01 dicembre 2022 a

La notizia, se vogliamo, è che un Comune così importante, non solo per grandezza demografica e territoriale, ma anche per posizionamento e strategicità, non ne fosse ancora dotato. Ma da qualche ora questo gap è stato finalmente colmato. Dal 30 novembre 2022 il Comune di Fiano Romano ha un suo corpo territoriale di Protezione Civile. A dare l’annuncio è stato direttamente il sindaco del borgo tiberino, Davide Santonastaso. “Nell’ottobre 2021, appena diventato sindaco – scrive il primo cittadino fianese - il primo atto che ho firmato è stato il bando per reperire i volontari per la Protezione civile. In questi mesi abbiamo lavorato assiduamente affinché il nostro paese potesse avere la Prima squadra di protezione civile sul territorio. Il gruppo è composto da 18 membri, e nella serata di ieri (martedì ndr) si è svolta la prima riunione operativa, alla quale ha preso parte anche l'assessore (ed ex sindaco, ndr) Ottorino Ferilli. Voglio ringraziare i nuovi volontari che hanno aderito con passione e attaccamento al territorio e, soprattutto, poiché mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo a favore dei loro concittadini per la prevenzione e la gestione delle eventuali emergenze. Voglio ringraziare anche l’Associazione Nazionale Carabinieri, che in questo periodo ha svolto funzione di Protezione Civile per il nostro Comune – ha proseguito Santonastaso - e con i quali continueremo a collaborare. Voglio ringraziare, inoltre, il comandante della nostra polizia locale, il dottor Fabrizio Arpino, che ha permesso la realizzazione di questo ambizioso progetto che permetterà di migliorare ulteriormente i servizi di Fiano Romano. Il Comune avrà un patrimonio importantissimo di persone, competenze e capacità grazie alle quali potrà favorire la crescita, la sicurezza e la valorizzazione del territorio con il fine di creare una rete sempre più efficiente, coordinata ed efficace. Come istituzioni – ha concluso il sindaco di Fiano Romano - abbiamo il dovere di ascoltarne i bisogni, per progettare insieme le risposte più adeguate alla nostra Comunità. Per Fiano Romano è un traguardo importantissimo, e ne sono davvero orgoglioso”. Il corpo locale di Protezione Civile, unitamente agli altri presenti nel quadrante, entra così di fatto all’interno della struttura regionale, che potrà così avvalersi di un nuovo, strategico presidio al confine tra le province di Roma e Rieti.



