Rieti, i commercianti di Porta Conca accendono il Natale

Il quartiere di Porta Conca e le sue imprese accendono il Natale a partire da giovedì 1 dicembre. Perché, infatti, aspettare il prossimo fine settimana, festa di Santa Barbara o, addirittura, la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, quando vie e piazze possono già regalare in questi giorni un’atmosfera allegra e colorata a passanti e clienti? Le luminarie consisteranno in lampadari bianchi in prossimità degli incroci e in fiocchi rossi lungo tutto il perimetro del quartiere, che quest’anno, rispetto allo scorso Natale, si è esteso ulteriormente inglobando nell’iniziativa altre attività commerciali, passate da 26 a 32, cui vanno aggiunti i residenti che, spontaneamente, hanno deciso di aderire. Naturalmente tutto avviene a spese di chi, già a partire da Natale 2021, ha deciso che Porta Conca meritasse un’attenzione particolare e ha voluto investire per rendere il quartiere più attraente durante le feste più amate dell’anno. La parola d’ordine è fare rete per promuovere e sostenere questa storica zona della città, chiusa tra le mura e il centro storico, con un suo importante peso commerciale viste le numerose attività - esercizi commerciali, locali serali, agenzie di viaggi, studi professionali e sindacali – che vi operano. L’addobbo natalizio riguarderà, naturalmente, come già avvenuto l’anno scorso, anche l’antica porta che interrompe la cinta muraria, illuminata da una scenografica cascata di luci sia nella parte interna, quella su via Nuova, che esterna, su viale Morroni. Nei giorni scorsi, la ditta installatrice delle luminarie ha eseguite le prove prima dell’accensione vera e propria che, come detto, avverrà questa sera. In cantiere, infine, c’è sempre la volontà di realizzare nel quartiere un centro commerciale naturale “all’interno del quale decine di attività ritengono che dividere i compiti e unire le forze serva a riqualificare le componenti storiche, commerciali e culturali di Porta Conca” dicono i sostenitori del progetto. Mentre alla Regione si sta valutando, tra le tante presentate, anche la rete d’impresa che riguarda quest’area cittadina, tesa a migliorarne l’arredo e la sicurezza attraverso l’installazione di telecamere, sul cui finanziamento (100 mila euro) sono riposte le speranze dei tanti – attività e residenti – che l’hanno sponsorizzata affinché possa vedere presto la luce.

