Rieti, firmato l'accordo per stabilizzare altri 100 precari della sanità

Va avanti il processo di stabilizzazione dei precari della sanità reatina. L’assessore regionale Alessio D’Amato ha infatti siglato un protocollo d’intesa con le principali sigle sindacali dei medici e del comparto Sanità con cui proroga i contratti a termine fino al 31 dicembre dell’anno prossimo. Il che vuol dire che da qui a quella data matureranno per un centinaio di precari della sanità locale i termini previsti dalla legge per la trasformazione del loro rapporto di lavoro con la Asl da tempo determinato a indeterminato. “Per ridurre le liste di attesa e per implementare i servizi previsti dal Pnrr – dice D’Amato -, come il potenziamento della sanità territoriale, anche al fine di incrementare la presa in carico e la prevenzione precoce delle patologie, il servizio sanitario regionale deve assolutamente investire su personale sanitario. In questi anni, anche grazie alla stretta collaborazione con i sindacati, siamo riusciti a raggiungere risultati straordinari, abbiamo affrontato e superato molte delle difficoltà esistenti, determinate in particolare dal prolungato periodo di commissariamento. Oggi nel Lazio, però, ci sono ancora 4.800 lavoratori e lavoratrici della sanità che hanno un contratto a tempo determinato, e a questi lavoratori bisogna dare risposta immediata. Per questo ritengo necessario velocizzare le procedure di stabilizzazione e ricorreremo a tutte le forme di legge vigenti per raggiungere il nostro obiettivo”. Sperando che ciò basti per ridurre le liste di attesa che, a Rieti come in altre realtà, per certe specialistiche hanno tempi che definire “indegni” è poca cosa, va detto che le stabilizzazioni di cui parla l’assessore regionale riguardano i lavoratori assunti a tempo determinato con il decreto Covid (400 alla Asl di Rieti) e con la legge Madia, per i quali, rispettivamente, devono passare 18 e 36 mesi prima che il rapporto di lavoro possa trasformarsi a tempo indeterminato. Entro la fine dell’anno in corso saranno 200 i precari dell’Azienda sanitaria locale reatina per i quali matureranno i requisiti, legati ai suddetti tempi, per la stabilizzazione; un altro centinaio (operatori socio sanitari e lavoratori delle professioni sanitarie tipo infermieri e tecnici di laboratorio e di radiologia), appunto, entro il 31 dicembre dell’anno prossimo grazie alla proroga scaturita dall’intesa appena siglata.

