Rieti, investe con il bus un pedone: denunciato per omissione di soccorso

30 novembre 2022 a

a

a

Denunciato un automobilista responsabile di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi, nei confronti di un pedone. Nei giorni scorsi durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia sono intervenuti in via del Terminillo dove era stata segnalata una persona a terra, accertando che, poco prima, l'uomo era stato investito da un veicolo che si era allontanato senza prestare i dovuti soccorsi al pedone il quale, nel frattempo, era stato trasportato al pronto soccorso con importanti lesioni alla testa e al tronco. Immediatamente, le pattuglie della Polizia si sono messe alla ricerca del veicolo, del quale non si aveva alcuna descrizione ne altri elementi utili al suo rintraccio. Dopo circa un'ora, grazie alla segnalazione di un dipendente dell'Asm, gli agenti hanno individuato il veicolo, un autobus in uso all'azienda servizi municipalizzati, che, probabilmente, aveva causato il sinistro stradale, in quanto il mezzo presentava lo sfondamento del parabrezza anteriore e altri danni alla carrozzeria. Una volta rintracciato il conducente del veicolo, gli agenti della Polizia, lo hanno denunciato per rispondere dei reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi, oltre a procedere al ritiro della sua patente di guida e al sequestro dell'autobus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.