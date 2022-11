Rieti, gestione impianti di sci al Terminillo. Nessuna certezza su Asm

Monica Puliti 30 novembre 2022 a

Va avanti il tentativo di trovare un accordo con Flavio Formichetti, proprietario e gestore di una parte degli impianti sciistici terminillesi, per l’affidamento della gestione degli stessi ad Asm Rieti in vista della prossima stagione invernale. “Siamo in fase interlocutoria – conferma la presidente della commissione comunale cultura, sport, università, turismo e tempo libero, Alberta Paris, riunitasi lunedì sera –. Il sindaco Sinibaldi e l’assessore Mestichelli si stanno dando da fare perché questo possa realizzarsi e la commissione verrà nuovamente convocata non appena saranno stati compiuti passi in avanti e verremo informati su come la cosa stia procedendo. Confidiamo di poter gestire gli impianti di risalita del Terminillo attraverso Asm, in questo senso sono state già effettuate verifiche sul posto da parte dei tecnici”.

Perplessità sull’intera vicenda viene espressa da Nome Officina Politica, considerato che “la questione su se, quando e con quale gestore potranno essere aperti gli impianti sciistici resta indefinita”, e, in particolare, sull’ipotesi di affitto delle sciovie del Terminillo da parte di Asm. “Nello spirito di contribuire a salvaguardare su basi realistiche la prossima stagione invernale – dicono dal movimento politico -, abbiamo posto alcuni rilievi, in commissione, relativi agli adempimenti che, per legge, Asm dovrebbe assumersi in caso di affitto delle strutture. Tutti gli impianti devono infatti essere in possesso delle dovute certificazioni, così come vanno valutate le attuali condizioni di manutenzione dei mezzi battipista, lo stato di revisione delle seggiovie, le eventuali limitazioni all'uso delle piste, dato che non sono state preparate.

Tutto ciò a che prezzo e con quali tempi? La società Funivia metterà a disposizione i propri tecnici in organico per consentire le revisioni richieste? Quale sarà, insomma, l'impegno economico necessario per eseguire eventuali gravose attività preliminari e di manutenzione all’avvio degli impianti e alla messa in sicurezza delle piste e in che misura il privato parteciperà a sostenere i costi di tali attività considerando che esse produrranno un incremento di valore degli impianti della società e che questi torneranno in possesso del privato nell'aprile 2023? Tali sono i rilievi posti in commissione dal consigliere Carlo Ubertini”. Altra questione sollevata, non proprio secondaria, è se il Comune di Rieti stia lavorando a un piano B nel caso non andasse in porto l’ipotesi di affidare la gestione ad Asm, avviando magari un’interlocuzione con il gestore degli impianti di Campo Felice. Insomma gli ostacoli da superare sono ancora tanti. Forse troppi.

