Rieti, come riconoscere le truffe finanziarie: incontro con le forze dell'ordine a Poggio Mirteto

Si è svolto questa mattina a Poggio Mirteto, presso la Sala della Cultura “Elpidio Benedetti”, l’incontro info-formativo sul tema “Truffe finanziarie: come riconoscerle e difendersi”, organizzato dalla Prefettura di Rieti nell’ambito delle attività del “Comitato provinciale di Coordinamento per la prevenzione dei reati di truffa”, con l’intento di diffondere ed incentivare, soprattutto nei confronti della popolazione anziana, più vulnerabile ed esposta a possibili rischi di frode e raggiri, quei comportamenti e precauzioni utili a prevenire eventuali reati di tipo finanziario.

Sono intervenuti il Vice Prefetto Lorella Gallone, il sindaco di Poggio Mirteto Giancarlo Micarelli e il Coordinatore provinciale dell’ANCeSCAO Aldo Colletti, nonché, in qualità di relatori, il Commissario Capo dr. Marco Stamegna per la Questura di Rieti, il capitano Carmelo Ceraolo, per il Comando provinciale dei Carabinieri, il Luogotenente carabinieri Paolo Battaglia per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Mauro Massaro in rappresentanza dell’A.B.I. (Associazione bancaria italiana).

I contributi informativi hanno riguardato diverse situazioni di rischio, dalle truffe telefoniche a quelle on-line, alle truffe perpetrate nelle abitazioni, con consigli utili sul corretto utilizzo delle carte di credito/bancomat, dei social network e di internet. L’evento è stato seguito con vivo interesse da numerosi cittadini provenienti anche da Comuni limitrofi che hanno partecipato attivamente alla discussione.

