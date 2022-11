Rieti, si spara con la pistola del padre. Riccardo muore a 24 anni

P.C. 29 novembre 2022 a

a

a

Aveva 24 anni Riccardo Blasi, il giovane di San Giovanni Reatino, che si è tolto la vita con un colpo di pistola del padre la notte scorsa dopo aver raggiunto Pian De Rosce a bordo della sua auto. Grande appassionato di basket aveva anche militato nell’l’Under 14 della Npc. Riccardo lascia la famiglia e moltissimi amici che nelle ultime ore stanno riempiendo le bacheche dei social con l’ultimo saluto.

A Roccasinibalda una stazione dei carabinieri per quattro comuni

Riccardo aveva giocato nel settore minibasket della Willy per poi passare all’Under 14 della Npc. Ed è la società che in un comunicato “si unisce al dolore della famiglia Blasi per la prematura quanto tragica scomparsa di Riccardo, ex giocatore del nostro settore giovanile e grande tifoso. Al papà Gianni, nostro ex dirigente, ed a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da tutto il mondo NPC”. A trovare senza vita il corpo di Riccardo le Forze dell’ordine, che i familiari avevano avvertito perché non era rientrato a casa. Le ultime storie che Riccardo aveva postato sul suo profilo Instagram sembrano profetiche.

Truffe agli anziani, a Pescorocchiano i carabinieri incontrano la popolazione

La prima parla di speranza e di volontà, nella seconda si vede invece il giovane che palleggia su un campetto di basket e le parole “Quel rumore lì“, poi la palla va a canestro, lui la riprende ed appare la scritta “Dispiace. È stato bello”. Anche la Real Sebastiani ha appreso “con incredulità e sgomento della prematura, quanto dolorosa, scomparsa di Riccardo Blasi, un nostro tifoso, un ragazzo d'oro. Al papà Gianni e a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze della società”. I funerali si terranno mercoledì 30 novembre presso la chiesa di San Giovanni reatino.

Volenza sulle donne, seminario per gli allievi carabinieri e inaugurazione della Panchina rossa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.