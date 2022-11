Rieti, trovato senza vita Massimiliano Bustini responsabile del Dsm della Asl

29 novembre 2022 a

È stato trovato privo vita in mattinata, nella sua abitazione del quartiere di Campoloniano, Massimiliano Bustini, responsabile della Uoc del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale San Camillo De Lellis. Il primario era ben voluto dai reatini che lo conoscevano per il suo lavoro e per le doti umane. La famiglia è sconvolta, così come i colleghi e gli amici.

Sul ritrovamento del corpo all'interno della sua abitazione sta indagando la Polizia per capire se si sia trattato di un incidente, un improvviso malore o un gesto volontario. In casa del 54enne medico reatino, anche il magistrato di turno. A quanto risulta, l’uomo si trovava da solo all'interno dell'appartamento. Massimiliano Bustini lascia la moglie e un figlio.

