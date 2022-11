Rieti, Carlotta Delicato eletta Chef dell'Anno 2022. Il sindaco di Contigliano: "Orgogliosi"

L.S. 29 novembre 2022 a

La giovane chef Carlotta Delicato ha vinto il premio nazionale “Cook Awards 2022” indetto dal Corriere della Sera. Originaria di Cassino, dopo aver frequentato il locale Liceo Scientifico “Pellecchia” ha guidato una delle cucine più importanti degli Hotel di Barcellona e in seguito ha scelto di fermarsi a Contigliano per creare il proprio ristorante insieme al marito per riuscire a conciliare la vita familiare con quella lavorativa.

Aperto da pochi mesi il ristorante Delicato è in breve tempo diventato uno dei punti di riferimento per coloro che scelgono di esplorare i territori della bassa sabina.

“Delicato innesta la sua arte nuova della cucina su una tradizione forte, del buon mangiare, testimoniata già con forza da tutti gli altri nostri ristoranti, da un piccolo-grande sistema di ospitalità d'eccellenza che è anche un fatto di cultura, di buon vivere e buon abitare cui invitiamo tutti, e per il quale proviamo a lavorare tutti insieme: per unire al gusto la bellezza. Carlotta promuove a Milano e in tutt'Italia, con se stessa, Contigliano e Rieti e tutto il nostro territorio” ha sottolineato il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia.

