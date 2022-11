Rieti, sindaco insultato sui social dopo il post della compagna che lo invitava a tornare a casa

Lu.Spa. 29 novembre 2022 a

Quello che all’apparenza doveva essere un messaggio familiare, da marito a moglie, si è invece trasformato in una vera e propria bomba mediatica visto che a lanciare la missiva, decisamente piccata, è stata la compagna del primo cittadino Daniele Sinibaldi, Marta Ciferri. Un click sbagliato, forse, e la frittata è stata fatta. Il risentimento di una moglie che ricorda al marito oberato di impegni di avere un figlio da accudire e di tornare a casa perché forse impossibilitata a gestire la situazione: “Quando hai finito di fare serata - si legge nel post - magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa, con un bambino di un anno!”. Della serie: ricordati che tieni pure famiglia. Al diavolo gli impegni istituzionali almeno per una domenica.

Il post, a quanto pare, è stato immediatamente fatto sparire ma, come detto, qualcuno aveva già provveduto a “immortalarlo” con il più classico degli screenshot e a rilanciarlo in rete. Insomma quelle poche parole di una compagna bisognosa di aiuto è diventato in pochi minuti virale tanto da essere ripreso anche da molte testate nazionali. Gli utenti della rete come di consueto si sono scatenati e soprattutto divisi, in particolare le persone più vicine ai due coniugi. Chi ha espresso solidarietà alla povera moglie costretta ad accudire il figlioletto da sola e chi invece ha preso le difese del primo cittadino "obbligato" a presenziare agli appuntamenti più importanti come il suo ruolo istituzionale impone.

“Il fatto è che Sinibaldi è un po’ troppo presenzialista, basterebbe gestire meglio gli appuntamenti per evitare certi incidenti” commentano altri. Ma la vicenda ha assunto una piega diversa soprattutto per via dei soliti “leoni della tastiera” che hanno cominciato a insultare anche pesantemente il primo cittadino tanto che lo stesso è stato costretto a limitare i commenti ai post non più aperti a tutti. Insomma, per il rampante primo cittadino di Fratelli d’Italia un duro colpo soprattutto all’immagine tutta "Patria e famiglia". Sinibaldi, per ora, non ha voluto commentare pubblicamente la vicenda ma chi lo conosce bene ha parlato di un rientro a casa “burrascoso” tanto che l’incauto messaggio-appello della moglie è stato eliminato a tarda notte dopo un confronto "chiarificatore". Dopo tutto quello che è successo c’è da ritenere che moglie e marito non comunicheranno più attraverso i diabolici quanto pericolosi social ma con apparecchi più convenzionali e soprattutto non dotati di click. Tutto questo a scanso di (ulteriori) equivoci.

