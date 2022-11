Rieti, la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma si esibisce al Teatro Flavio Vespasiano

29 novembre 2022 a

Questo pomeriggio, martedì 29 novembre, alle ore 15.30, al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, nell’ambito della cerimonia di apertura dei festeggiamenti per l’ottavo centenario Francescano, si esibirà la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, diretta dal maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Composta da 45 militari-musicisti in servizio permanente provenienti dai conservatori italiani, la Fanfara della Legione degli Allievi Carabinieri di Roma, nata per i servizi istituzionali di rappresentanza, ma forte anche di una intensa attività concertistica in Italia e nelle maggiori città europee, presenta un programma che spazia da quello celebrativo delle marce e degli inni a quello lirico-sinfonico con musiche di Ludwig Van Beethoven, Franz Von Suppé, Nicola Piovani, Michele Mangani, Johan Williams, Johan de Meij, Gioacchino Rossini, Luigi Cirenei, Michele Novaro e Danilo di Silvestro, direttore del complesso dal 1997.

